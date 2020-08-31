مؤسسة النفط تعلن وفاة عامل فلبيني بحقل الشرارة جراء إصابته بكورونا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، عن وفاة أحد العاملين بحقل الشرارة النفطي فلبيني الجنسية “ولتر پاركو”، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن “العامل الفلبيني أصيب بفيروس كورونا نتيجة مخالطته لأفراد من حرس المنشآت النفطية والمرتزقة الأجانب الذين يتنقلون داخل الحقل وخارجه بشكل مستمر بالمخالفة ودون التقيد بالإجراءات الوقائية”.

وأوضحت المؤسسة، أن العامل الفلبيني “ولتر پاركو” عمل فني ميكانيكا سيارات بحقل الشرارة النفطي، وقد التحق بزملائه في الحقل في 19 يناير الماضي ولم يغادره منذ تلك الفترة.

وعبر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، عن أسفه جراء تردي الأوضاع الأمنية والصحية بالحقول النفطية التي خرجت عن السيطرة بالكامل، مؤكدا أنهم سيقومون بإخلاء حقل الشرارة وإيقاف العمليات به نهائيا.

وأشار صنع الله، إلى أن “إدارة شركة اكاكوس للعمليات النفطية وإدارة حقل الشرارة لم تتمكنا من حماية الموظفين من انتشار الوباء داخل الحقل، وذلك لعدم التزام حرس المنشآت النفطية والمرتزقة الأجانب بالإجراءات الوقائية”، وفق قوله.