قيادة الجيش تعرب عن قلقها إزاء الفوضى الأمنية بغرب ليبيا وتؤكد دعمها لخطوات دعم مكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا24

أعربت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس.

وأكدت القيادة العامة، في بيان نشره الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إنها تدعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة الشعب الليبي وبلاده، والتي من ضمنها، تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء تغّول الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التي تديرها أقطاب خارجية يمثل مصالحها فتحي باشاغا، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على أرضنا.

وقالت القيادة، “إنّ عدم تدخل الجيش الوطني الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أننا تركنا شعبنا يواجه هذا المصير، وإنما يعني أننا نعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق”.

وأضافت، “إن الجيش الوطني الليبي يتطلّع إلى أن تقود تلك الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة المواطن الكريم”.