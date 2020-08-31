في رسالة لـ غوتيريش.. النايض ينتقد بشدة خروج باشاغا في موكب كبير وسط طرابلس النايض يدعو الأمم المتحدة لتوبيخ الدول التي تستخدم وزيرًا للعمل نيابة عنها ضد رئيس وزرائه

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رأى رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، في رسالة موجهة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن خروج وزير الداخلية الموقوف احتياطيا بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بعد وصوله إلى ليبيا قادمًا من تركيا، من مطار معتيقية إلى وسط طرابلس في موكب ضخم، ينم على عدم احترام لسيادة القانون.

وقال النايض، “إن دخول العاصمة طرابلس في موكب يضم أكثر من 400 عربة عسكرية وآلاف من المسلحين، ثم الإقامة بين آلاف المرتزقة الأتراك والسوريين لا ينم عن احترام فاعله “لسيادة القانون” ويجب إدانته ورفضه بشدة”.

وشدد النايض، على أنه، “لا ينبغي السماح لوزراء أو أي فاعلين سياسيين آخرين باستغلال الاحتجاج الشعبي المشروع على غياب الخدمات الأساسية للقيام بانقلاب مزعزع للاستقرار أو لإشعال فتنة أهلية في أي مكان في ليبيا”.

ودعا النايض، إلى أنه “يجب توبيخ الدول التي تستخدم وزيرًا يُفترض أنه ليبي ليعمل نيابة عنها ضد رئيس وزرائه، كما يجب تحميل الحكومتين القائمتين فعليا في ليبيا المسؤولية والمحاسبة الدولية، مع إلزامهما بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الليبيون وإعادة الهيكلة بشكل عاجل بحيث تتشكل قدرات تنفيذية وفعالة وغير فاسدة “لتسيير الأعمال” في جميع أنحاء ليبيا”.

كما دعا، إلى مغادرة جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا على وجه السرعة، ويجب تفكيك جميع الميليشيات في جميع أنحاء البلاد.