سرقة أبراج ضغط عالي بمنطقة وادي الشاطئ والكهرباء تندد

أخبار ليبيا24

تعرضت أبراج ضغط عالي في منطقة وادي الشاطئ بجنوب غرب ليبيا إلى السرقة والتخريب ما أسفر عن حدوث انقطاع بالتيار الكهربائي على بعض مناطق الجنوب لفترة طويلة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، حدوث تخريب وسرقة عدد أربعة أبراج كهربائية جهد 66 ك. ف على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة.

وأوضحت الشركة، قيام “خارجين عن القانون” بتفكيك بعض براغي الشد الخاصة بوصلاتها الفولاذية المجلفنة التي ترتبط ببعضها البعض في زواياها بالجزء القاعدي من البرج، ما أسفر عن سقوط الأبراج وحدوث انقطاع بالتيار الكهربائي على بعض مناطق الجنوب لفترة طويلة.

واستنكرت الشركة، بعدم توقف ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية، التي تقوم بها مجموعات من ضعاف النفوس الخارجين عن القانون، والذين يسعون وراء تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أملها في تضافر كل الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية، لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية.

وجددت الشركة مناشدتها لكافة الاجهزة الأمنية في الجنوب الليبي بوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها بأي شكل من الأشكال.