ديوان المحاسبة يبحث مع الحكومة الليبية أسباب أزمة الكهرباء ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب يطلع على أسباب أزمة الكهرباء

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب الليبي، عمر عبدربه صالح، اليوم الإثنين، اجتماعا مع عدة وزراء ورؤساء الهيئات بالحكومة الليبية؛ الصعوبات التي أدت إلى حدوث أزمة في الكهرباء.

وشارك، في الاجتماع، بمقر رئاسة الديوان في البيضاء، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن لحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، ورئيس الهيأة العامة الكهرباء والطاقات المتجددة، فخري المسماري، وعدد من مستشاري الهيئة وعدد من أعضاء الديوان.

وتطرق الاجتماع المشاكل الحالية التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، مما تسبب في طرح الأحمال بشكل مستمر ومناقشة المشاكل والصعوبات والحلول.

وعُرضت خلال النقاش الصعوبات التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، والتي أبرزها نقص الوقود الخفيف والغاز.

وخُلص الاجتماع إلى أن أسباب انقطاع الكهرباء بشكل متكرر هي، عدم قيام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بتغطية الاحتياجات من العملة الصعبة لتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لأعمال التشغيل، إضافة إلى وجود عجز بالشبكة صل إلى 34 بالمئة وفقدان 400 ميغاوات، ما ترتب عنه طرح الأحمال الحالية.

واستمع رئيس ديوان المحاسبة، للمعالجات التي تسعى الهيئة القيام بها لضمان استقرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه، حيث قدمت الهيئة خطتها العملية التي تسهم في تغطية العجز خلال فصل الشتاء.

وتشتمل الخطة على، تغطية العجز المتوقع في إنتاج الكهرباء خلال فصل شتاء القادم، للمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الليبية من خلال رفع الإنتاج لقدرة 100 ميغاوات، بإضافة وحدتين غازيتين داخل محطة درنة لحل مشكلة الجهد بمنطقة الجبل الأخضر.

وتشمل كذلك، رفع كفاءة شبكات النقل من خلال استبدال بعض شبكات النقل المتهالكة والتي لا تتعدى قدرتها الحالية 20 بالمئة من سعتها الكلية، وتركيب إضافات لمحطة (شبنة حي السلام) جهد 220/30 ك.ف لمعالجة الاختناقات بالشبكة.

كما تشتمل، إنهاء تركيب محطة مراوة جهد 30 ك.ف داخل محطة مراوة وتركيب محول إضافي 220/ 30ك.ف بنفس المحطة، ورفع قيمة التوريدات من الشبكة المصرية إلى 200 مغاوات لتغطية جزء من الأحمال في مناطق الجبل الأخضر.

وتضم الخطة أيضًا، التعاقد لصيانة خط القوارشة مراوة جهد 220 ك.ف بطول 72 كم من أصل 150كم والتعاقد لصيانة خط القوارشة-سيدي فرج والتعاقد لصيانة خط درنة-المفترق.

وحث رئيس الديوان الهيئة بسرعة ترجمة هذه المعالجات في عقود والعمل على سرعة إجراءات التعاقد وإحالتها للديوان الذي سيلتزم بدراستها وفحصها بشكل مستعجل واخطار الهيئة بنتائجها ووضع الحلول العاجلة لمنع انقطاع التيار الكهربائي.