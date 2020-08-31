دون ذكر سبب الوفاة .. مصراتة تعلن وفاة عميد بلديتها

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت بلدية مصراتة، في بيان لها، وفاة عميد البلدية مصطفى عمر كرواد فجر اليوم الإثنين، دون إشارة لسبب الوفاة .

وسبق أن أعلنت البلدية، إصابة رئيسها في الرابع من أغسطس الجاري، بفيروس كورونا .

وكانت مصادر إعلامية، أكدت قبل أيام، تدهور الحالة الصحية لعميد بلدية مصراتة، مصطفى كرواد، في مركز عزل الأورام بالبلدية، مشيرة إلى أنه جري نقله إلى مركز الكرشيني لسوء الرعاية الصحية في مركز الأورام وازدياد الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل يفوق قدرة قسم العزل.

ويشغل كرواد منصب رئيس بلدية مصراتة، خلفاً للعميد محمد اشتيوي، الذي كان قد قُتل لدى إصابته من قبل مسلحين مجهولين بوابل من الرصاص قبل ثلاثة سنوات بعد خروجه من مطار مصراتة قادماً من تركيا.