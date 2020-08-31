الكهرباء: بعض المناطق تعمق من أزمة الكهرباء في طرابلس

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أرجعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال على منطقة طرابلس الكبرى إلى أسباب خارجة عن إرادتها.

وأوضحت الشركة، أن الأسباب تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وعدم استجابة بعض المناطق لعملية برنامج طرح الأحمال، والتهجم على بعض محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

وقالت، إن ذلك يشكل عبئًا إضافيًا على الشبكة، وينتج عنه خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر، وهو ما ترتب عليه زيادة ساعات طرح الأحمال على منطقة طرابلس الكبرى.