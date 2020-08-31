الكبير يوقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التركي

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف ليبيا المركزي تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.

وأكد البنك التركي في بيان له اليوم، أنه يهدف بتلك المذكرة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين، مشيرا إلى أن المذكرة تؤسس الأرضية اللازمة للتعاون بينهما في القضايا التي تهم البنوك المركزية.

وقال البنك التركي، إنه من المخطط في إطار مذكرة التفاهم المذكورة، إطلاق الأنشطة التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون المالي بين البلدين.