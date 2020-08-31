العقوري يطلع هاتفيا على عمل بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية بليبيا

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تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا من نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا أحمد جمهور.

وخلال المحادثة، استمع العقوري، لشرح كامل من قبل، جمهور، لبرامج عمل المنظمة غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز الرعاية الصحية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية وأبرزها النازحين والمهاجرين غير الشرعيين من خلال توفير الأدوية والاستشارات الطبية بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية، كما استعرض، جمهور أهم التحديات التي تواجه عمل المنظمة.

بدوره جدد رئيس لجنة الخارجية شكره للمنظمة على جهودها لمساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة، مؤكدا على حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على تذليل جميع الصعوبات من أجل وصول المساعدات الطبية إلى من يحتاجها.