اغتيل ضابط بالجيش على يد الإرهابيين بعد إعلان انضمامه للجيش الوطني موجة من الاغتيالات العسكرية والسياسية في بنغازي عام 2013

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان سلاح الجو بالجيش الليبي، وتم اعفائه من منصبه لانضمامه لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر عند انطلاق عمليات الكرامة اغتاله الإرهاب في بنغازي .

وازداد القلق في مدينة بنغازي حيال عمليات الاغتيال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد أفراد الجيش والمواطنين والنشطاء والإعلامين ورجال الدولة، ومنحت الجماعات الإرهابية الغطاء السياسي، ودعمت بالمال والسلاح من قبل المؤتمر الوطني وعندما ادركت انها مرفوضة من الشارع اتجهت إلى القتل والتنكيل والتصفية والخطف لكل خصومها .

هذه الأعمال الإجرامية و الإرهابية غير المبررة تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متكاملة الأركان وفقًا لما نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدة روما التأسيسية الجنائية الدولية باعتبار المسؤوليّة الجنائية .

وفي السابع عشر من سبتمبر 2014 تعرض عميد طيار أحمد الحبيب المسماري لوابل من الرصاص من قبل الجماعات الإرهابية بمنطقة الحدائق بالقرب من مدرسة عبد الرازق الشيخي، بينما كان في طريقه لتقديم واجب العزاء وفارق على آثرها الحياة فورًا.

المسماري شغل منصب رئيس أركان سلاح الجو بالجيش الليبي، و تم إعفائه من منصبه بعد انضمامه للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر عند انطلاق عمليات الكرامة، وعلى خلفية حضوره لاجتماع في قاعدة بنينا الجوية بقيادة حفتر .

وأحيل المسماري في ذلك الوقت إلى المدعي العام العسكري، بأمر من رئيس الأركان العامة السابق اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي، حينها .

وازدادت حدت عمليات الاغتيال في مدينة بنغازي في تلك الفترة، ما دفع قيادة الجيش لإعلان انطلاق عملية الكرامة ضد مجلس شورى إرهاب بنغازي المتكون في مجمله من الإسلاميين الذين باتوا شبه مسيطرين على المدينة في ذلك الوقت .

وكشف تقارير صحافية ، أن الاغتيالات طالت أكثر من 120 شخصاً خلال سنة 2013 فقط، طالت ثلاثة أرباعها قيادات أمنية وعسكرية، وحصدت الأخرى شخصيات مدنية بين سياسية وإعلامية وأئمة خطباء.

وأوضح التقرير الصحافي أن الحجم الأكبر من هذه الاغتيالات وقع بمدينة بنغازي، التي تجاوز فيها عدد الذين قضوا بفعل الاغتيالات المئات، منها ما قتل باستعمال العبوات الناسفة التي كانت تلصق في أسفل سيارة المستهدف، فيما قتل آخرون بإطلاق الرصاص.

والمثير للانتباه في الرسوم البيانية التي صاحبت التقرير، التزامن الكلي بين تصاعد حدة الاستقطاب السياسي والاغتيالات في آن واحد، فبعد حالة اغتيال وحيدة في يناير 2013، ظلت المدينة هادئة ولم تشهد أي اغتيال حتى حلول يوليو الذي شهد ثلاثة اغتيالات، التي من بينها اغتيال الناشط الحقوقي والسياسي اليساري البارز عبدالسلام المسماري يوم الجمعة 26 يوليو، مما أجج الاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية، وسلط الأضواء بقوة على حوادث الاغتيالات.

لكن مع تأزم الصراعات السياسية وبروز أزمة إقفال الموانئ النفطية من قبل الإرهابي الفار المدعو “إبراهيم جضران وجماعته، أخذت الاغتيالات في بنغازي في تصاعد جنوني، حتى بلغت ذروتها في ديسمبر الماضي من العام نفسه الذي شهد مقتل 23 شخصاً في بنغازي وحدها.

ويرى بعض الخبراء أن انشغال السياسيين بخصوماتهم، وظهور أزمات مختلفة في أكثر من مكان بالبلد المترامي الأطراف، شجع القاتل المتعدد على المضي في حصد أرواح الناس، وتنفيذ مخططه خدمة لأهدافه أو لأهداف مؤجريه.