مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 465 إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أمس السبت تسجيل عدد (465) عينة موجبة، بينها عدد (267) حالات جديدة، وعدد (198) حالات مخالطين

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له أنه استلم عدد (2241) عينة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1123) عينة.