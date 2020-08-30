مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 465 إصابة بفيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أمس السبت تسجيل عدد (465) عينة موجبة، بينها عدد (267) حالات جديدة، وعدد (198) حالات مخالطين
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له أنه استلم عدد (2241) عينة موزعة علي النحو التالي:
المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1123) عينة.
مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (144) عينة.
مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (564) عينة.
مختبر فرع المركز سبها عدد (46) عينة.
مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (247) عينة.
مختبر فرع المركز الزاوية عدد (93) عينة.
مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (24) عينة.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن النتائج كانت تسجيل عدد (465) عينة موجبة، وعدد (1776) عينة سالبة، مؤكدًا تسجيل 77 حالة شفاء وعدد 1 حالة وفاة.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1 – طرابلس :-
– عدد 195 حالة جديدة.
– عدد 46 حالة مخالطة
2- غريان :-
– عدد 4 جديدة
عدد 12 مخالطة
3- بني وليد :-
– عدد 2 جديدة.
4- الزنتان :-
– عدد 10 مخالطة
5- الخمس :-
عدد 1 مخالطة
عدد 5 حالات جديدة
6- الزاوية المركز :-
– عدد 3 جديدة
عدد 6 مخالطة
7 -الزاوية الجنوب :-
عدد 1 جديدة
8 – الزاوية الغرب :-
عدد 1 مخالطة
9 – يفرن :-
– عدد 2 مخالطة
10 – رقدالين :-
عدد 1 جديدة
عدد 16 مخالطة
11- جنزور :-
عدد 4 مخالطة
عدد 10 جديدة
12 – سواني بني آدم :-
– عدد 1 جديدة
عدد 3 مخالطة
13 – ظاهر الجبل :-
– عدد 1 مخالطة
14- النواحي الأربعة :
عدد 7 جديدة
15 – العجيلات :-
– عدد 1 جديدة
16 – الرجبان
عدد 2 مخالطة
17- صبراتة :-
عدد 5 جديدة
18- صرمان
عدد 1 مخالطة
عدد 1 جديدة
19- الرياينة
عدد 1 جديدة
20- زوارة
عدد 2 جديدة
عدد 8 مخالطة
21- الماية
عدد 12 مخالطة
22- زليتن
عدد 32 مخالطة
عدد 16 جديدة
23- الجفرة
عدد 1 حالة جديدة
24- سبها
عدد 3 مخالطة
عدد 7 جديدة
25- الشاطئ
عدد 1 جديدة
26- أم الأرانب
عدد 1 جديدة
27- مصراتة
عدد 38 مخالطة
عدد 2 جديدة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن حالات الشفاء مفصلة كالآتي:
1- عدد 2 في مسلاتة
2 – عدد 4 في صرمان
3- عدد 56 في مصراتة
4- عدد 4 في سبها
5- عدد 7 في غريان
6- عدد 1 في الزاوية المركز
7- عدد 2 في زليتن
8- عدد 1 في الزنتان
ولفت المركز الوطني إلى أنه تم تسجيل عدد ( 1 ) حالة وفاة في مدينة مصراتة.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغت 13,423 حالة، والحالات النشطة بلغت 11,781 حالة، والمتعافين : 1,410 حالة، والوفيات 232 حالة.