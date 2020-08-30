شط الهشم بزليتن يحتضن منافسات في لعبة السباحة

أخبار ليبيا24

نظمت في مدينة زليتن الجمعة منافسات السباحة لفئات البراعم والأشبال الأواسط والكبار ضمن مهرجان شط الهشم للألعاب الرياضية في المدينة.

وجاء أبوبكر الصديق من نادي الخمس في المركز الأول في فئة البراعم لمسافة 100 متر وجاء ثانيا السباح علاء محمد فرحات من نادي زليتن البحري وجاء ثالثا شقيقه السباح شاهين محمد فرحات من نادي زليتن البحري,

وفي مسافة 150 متر براعم تحصل البطل حبيب مصطفى بن محمود من نادي زليتن البحري على المركز الأول وحل ثانيا السباح علاء محمد فرحات من نادي زليتن البحري وجاء ثالثا رياض أنور من نادي الخمس البحري.

وفي فئة الأواسط لمسافة 200 متر جاء السباح علي محمود بن رجب من نادي الخمس في الترتيب الأول، وجاء ثانيا السباح محمد أحمد الأشهب من نادي الشاطي وجاء ثالثا محمد حربيش من نادي الخمس.

وجاءت نتائج منافسات الكبار لمسافة 200 متر على النحو التالي السباح شعبان سالم من نادي الخمس البحري في المركز الأول وجاء ثانيا السباح محمد سالم بن حليم من نادي الشاطي وجاء ثالثا السباح عمر عبد الله من نادي زليتن البحري.