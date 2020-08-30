الواحات تسجل 21 حالة إصابة بفيروس كورونا

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أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة مكافحة وباء كورونا في الواحات أمس السبت عن تسجيل (21) حالة موجبة مشيرة إلى أن الحالات المسجلة جاءت عقب اختبار ماعدده (65) عينة. 

وذكرت اللجنة في بيان لها أنه تم تسجيل عدد (16) حالة من مدينة جالو، و (2) بمدينة أوجلة، و (3) من مدينة أجخرة، مؤكدة أن عدد (8) حالات موجبة تتواجد في مركز العزل، و (13) حالة موجبة مؤكدة في العزل المنزلي.

وعن عدد حالات الااشتباه الموجودة في مركز العزل أشارت الللجنة إلى أن عددها (4) حالات فيما تتواجد (32) حالة اشتباه في الحجر المنزلي.

ولفتت لجنة مكافحة وباء كورونا في الواحات إلى أن عدد (213) مخالط يتواجدون حاليا في الحجر المنزلي.

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