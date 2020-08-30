الفالح: باشاغا أفضل بكثير من السراج الذي أصبح رهين المجموعات المسلحة

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أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية عزالدين الفالح، إن الحكومة تتابع عن كثب ما يحدث في طرابلس خلال هذه الأيام وما نتج عنها من إيقاف رئيس المجلس الرئاسي السراج لوزير داخليته فتحي باشاغا.

ورأى الفالح في تصريحه لأخبار ليبيا 24، أن باشاغا أفضل بكثير من السراج الذي أصبح رهين المجموعات المسلحة، وفق قوله، مضيفا أن باشاغا أعلن عن مكافحته للفساد الذي يبدو أن المجلس الرئاسي لا يريد هذه الخطوة ولا يرغب في من يصنع قراراته،

وأشار الفالح، إلى أن باشاغا أحرج السراج من خلال إعلان إنحيازه لسبع مليون ليبي وطلبه بأن تكون المسائلة منقولة إعلاميا على الهواء مباشره، على حد قوله.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، أن السراج أقال باشاغا لأنه رفض العنف والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في العاصمة طرابلس، واستهجن محاولات السراج المزعومة لإقناع المواطن بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.

وتسأل عزالدين الفالح، لماذا لم تكن هذه الإصلاحات من بداية دخوله طرابلس؟.. لماذا يتحدث السراج الآن عن منحة الزوجة والأبناء؟.. لماذا الآن يتحدث عن تدريب وتطوير الشباب؟.. وأجاب قائلا: “لا لشيء .. فقط لأن سيل التغيير وصل إلى أبوستة وطريق السكة”، حيث مقرات حكومة الوفاق.

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