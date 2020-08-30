السراج يعلن تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، مؤكدا أن هذه الميزانية ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع وفود عدد من عمداء البلديات الذي عقد اليوم الأحد بناء على طلبهم، ويضم الوفد عمداء بلديات كل من الزنتان ومسلاتة وغريان والزهراء والعزيزية ونالوت وحي الأندلس وأبوسليم.

وأكد السراج، على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ونوه السراج، إلى اعتماد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني للائحة الإيراد المحلي، متوعدا بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.

من جانبه، أكد العمداء الحاضرين خلال اللقاء على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مشددين على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات و تحسين معيشة المواطن وتفعيل نظام الإدارة المحلية.