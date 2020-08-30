السباعي: إيقاف باشاغا يفتقد للحكمة ويخدم الطرف المعادي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد العضو المُقاطع لمجلس النواب المنعقد في طرابلس، الإرهابي علي السباعي، قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج، بإيقاف وزير داخليته فتحي باشاغا، عن العمل والتحقيق معه، قائلا “ليس فيه مثقال ذرة من الحكمة، بل يخدم الطرف المعادي قولاً واحدًا”.

السباعي رأى ، في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن من نتائج القرار السلبية، تحرك أرتال، قبل يومين، تجوب طرابلس متحدية وزير الداخلية، وأمس أضعافها تجوب طرابلس داعمة له، رغم أنها كانت إلى عهد قريب جميعا كتفا لكتف في وجه ما وصفه بـ”العدوان” وعلى تبة واحدة، حسب قوله .

واعتبر أن المكسب الأكبر للوطن ولـ”فبراير” من العدوان على طرابلس هو توحد هذه البنادق جميعا في خندق واحد، قائلا “فما بال السرّاج ومن حوله يعمل على تفريقها؟!”.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فايز السراج قرارا، أمس الأول الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل احتياطيا، وإحالته إلى التحقيق، أمام المجلس الرئاسي في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار، وكلف وكيل الداخلية، خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

من جهته، صرح باشاغا، بأنه لا أحد فوق القانون، وأنه مُلتزم بالامتثال للتحقيق، طبقا للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن المحاسبة والمكاشفة هي حق لكل الليبيين أولاً.

وقال باشاغا، الذي من المقرر أن يتم التحقيق معه خلال ساعات، في كلمة له عقب وصوله لمطار معيتيقة قادمًا من تركيا أمس، إنه ليس لديه شيء يخفيه، ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين الذين أهدروا المليارات على الدولة هو مطلبه الذي نادى به كثيرًا، وأن الدولة لابد أن تكون قادرة على محاسبة الفاسدين، خاصة في ظل الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي.

وأوضح، أن الليبيين يعيشون حياة صعبة وظروفا بالغة القسوة، وهناك مشاكل كبيرة في الحياة اليومية للمواطنين تشمل كل القطاعات، خاصة قطاع الخدمات، مشيرا إلى وجود مشاكل كبيرة في الكهرباء والمياه، سببها الرئيسي انتشار الفساد بشكل كبير.

وطالب مؤسسات الدولة بالعمل على محاربة الفساد، من خلال لجان قوية وقادرة على تتبع الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة، من خلال الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والنائب العام، مشددًا على أن الدولة يجب أن تسرع في إدارة مشروعات تقدم الأمل للمواطنين الذين يعانون من إحباط كبير نتيجة الحالة المتردية وسوء الأوضاع المعيشية.

وقال باشاغا، إن على الحكومة مسؤولية كبيرة، وإن حديثه ليس مُوجهًا لشخص أو مُتعلقًا بجهة بعينها، ولكنه يقصد الحديث عن الفساد كحالة عامة استشرت في ليبيا، مُشيرًا إلى أنه تحدث عن الفساد في وزارة الداخلية، وطالب بتشكيل لجان بشكل سريع للمحاسبة، وتطهير الوزارة من الفاسدين.

واختتم بالتأكيد على أنه مستمر في عمله لصالح ليبيا، سواء من داخل الوزارة أو من خارجها، وبعيدًا عن أي منصب، وأن ليبيا ما زال أمامها الكثير لتنجزه للوصول إلى الاستقرار.