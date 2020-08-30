الحرس البلدي بنغازي يعلن عن حملة إزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة
أخبار ليبيا24
أعلنت غرفة العمليات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي عن عزمها البدء في حملة لإزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة داخل المدينة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي أن هذه الحملة تاتي بعد رصد كافة المخالفات والتعديات التى تشهدها المدينة وتشوية المظهر العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر والعمل على استأصالها من جذورها حفاظا على النسق الحضارى للمدينة.
وأكد مساعد رئيس غرفة عمليات الحرس البلدي رائد فرج الدرسي، أنه قام برصد عدة مخالفات من المحال التجارية ومعارض السيارات التي تشغل الأرصفة متجاوزين القانون، وذلك خلال حملة رفقة رجال الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش داخل بنغازي.
وأضاف الدرسي، أنه تم المرور على أكثر من (800) نشاط تجاري وصناعي وتحرير (72) حالة تعدي على الأرصفة والفضاء العام وتشويه المظهر العام للمدينة، لافتا إلى أنه تم إخطار أصحاب المعارض والمحال التجارية بضرورة ازالة التعديات ابتداء من يوم أمس السبت.
وشدد مساعد رئيس الغرفة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتى تصل فى بعض الأحيان إلى إلغاء التراخيص المخالفة وفرض غرامات مالية.
ونوه الدرسي، أن الدوريات مرت على مناطق عديدة داخل مدينة بنغازي تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين بعد ضبطهم للنيابة العامة مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع كل المخالفين وكل من تسول له نفسه المساس أو العبث بالحدائق والمتنزهات والأرصفة العامة.