الثني يتابع سير عمل وزارة العدل وأجهزتها

الثني يتابع سير عمل وزارة العدل وأجهزتها
مناقشة احتياجات مركز الخبرة القضائية وسير عمله
أخبار ليبيا 24
بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد سير عمل وزارة العدل وأوضاع جهاز الشرطة القضائية وترقيات ضباط الجهاز.
وناقش الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل عام وزارة العدل – المكلف بتسيير الوزارة الأستاذ خالد امراجع أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل واحتياجاتها.
كما ناقش احتياجات مركز الخبرة القضائية وسير عمله، وذلك للقيام بدوره على أكمل وجه.