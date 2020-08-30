الثني يتابع سير عمل وزارة العدل وأجهزتها

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد سير عمل وزارة العدل وأوضاع جهاز الشرطة القضائية وترقيات ضباط الجهاز.

وناقش الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل عام وزارة العدل – المكلف بتسيير الوزارة الأستاذ خالد امراجع أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل واحتياجاتها.

كما ناقش احتياجات مركز الخبرة القضائية وسير عمله، وذلك للقيام بدوره على أكمل وجه.