الثني يبحث استعدادات قطاع التعليم العالي لاستئناف الدراسة مناقشة الإجراءات المتخذة بالخصوص لتفادي وقوع إصابات بين الطلاب

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الاستعدادات الجارية لاستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وناقش الثني خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة غالي خطة القطاع في حال البدء في الدراسة والإجراءات المتخذة بالخصوص تفاديا لوقوع أية إصابات بين الطلاب بسسب جائحة كورونا.

واطلع رئيس الحكومة على كافة الاحتياجات اللازمة لسير العملية التعليمية، مؤكدا العمل على توفيرها.