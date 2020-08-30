اغتيال الأصيفر.. هذا ما كانت عليه بنغازي

اغتيال الأصيفر.. هذا ما كانت عليه بنغازي

أخبار ليبيا24-خاصّ

بعد أن نجحت الثورة الشعبية في ليبيا إطاحة النظام السابق عام 2011 ضربت البلاد سلسلة متلاحقة من الاغتيالات التي تمت بشكل علني مفزع بوسائل مختلفة منها القتل بالرصاص أو بتفجير عبوة ناسفة مزروعة بإحدى السيارات، والتي طالت الاغتيالات رجال الجيش والأمن والقضاء والمحامين والصحفيين والنشطاء المدنيين والسياسيين والإعلاميين.

وقبل سبع سنوات من هذا اليوم قتل المدعي العسكري العام للمنطقة الشرقية في ليبيا، العقيد يوسف علي الأصيفر، رفقة شقيقه متأثرين بجروح أصيبا بها في انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانا يستقلانها في حي اللثي ببنغازي ظهر يوم الخميس 29 أغسطس 2013.

وانفجرت السيارة التي يستقلانها بالقرب من شارع الحجاز في بنغازي، ورغم محاولة المسعفين إنقاذهما إلا أنهما فارقا الحياة عند وصولهما إلى المستشفى نتيجة إصابتهما البالغة.

والعقيد يوسف الأصيفر ضابط في الجيش الليبي وشغل صفة المدعي العسكري العام لمناطق شرق ليبيا، ويتبع لوزارة الدفاع، ويعنى بالعديد من القضايا.

وبحسب الحالات التي جرى توثيقها؛ فإن عمليات التي شهدتها ليبيا بلغت المئات وتركز معظمها في الجزء الشرقي من البلاد خاصة في بنغازي ودرنة، إذ وهدفت عمليات الاغتيال، التي جاءت في ظل سيطرة الجماعات المتطرفة، إلى إسكات المعارضين لها بالقضاء عليهم ولجعلهم مثالًا لردع كل من تسول له نفسه أو يفكر في الوقوف ضد وجودهم.

وقد عملت الجماعات الإرهابية المتطرفة التي ضمت “داعش” و”القاعدة” و”أنصار الشريعة” و ” مجلس شورى شباب الإسلام” إلى ذلك من المسميات، إبّان سيطرتها قبل سنوات على أجزاء واسعة من البلاد على زرع الخوف والرعب بين السكان، وذلك من خلال ممارستها لعمليات إجرامية غير إنسانية تمثلت في عمليات الاغتيال والخطف الإخفاء القسري والإعدام الميداني والذبح وقطع الرؤوس.

كما إنها شنت هجمات مسلحة واسعة النطاق على مقار أجهزة الأمن الحكومية ومواقع الجيش واعتداءات على بعثات دبلوماسية أجنبية، ناهيك عن الهجمات الانتحارية، والتي أسفرت جميعها عن سقوط المئات من الضحايا ناهيك عن الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وكان منفذو الهجمات الإرهابية ينفذون جرائمهم في وضح النهار وجنح الليل أمام البيوت والمساجد وفي الأماكن العامة، وفي هذا السياق، نذكر بأن الإرهاب يعد من أخطر الممارسات على حياة الشعوب، وبالتالي يتوجب عليها مكافحته والتصدي له ولعناصره المتطرفة.

ولنا اغتيال الأصيفر وغيره من الشخصيات دليل قاطع على النهج المتطرف والمتوحش، الذي تطبقه الجماعات الإرهابية من أجل إجبار الشعوب على الخضوع لها.

ولم يقتصر الإرهاب بهذا النهج على ليبيا وحدها، بل نجد مثله في مناطق أخرى من العالم خاصة تلك التي تشهد صراعات وأزمات داخلية؛ حيث لازال الملايين من البشر في أرجاء متفرقة من العالم يعانون من لعنة الإرهاب.

لكن وبينما كادت بنغازي، أن تتحول إلى محيط دامٍ بسبب العمليات الإرهابية، لكن وبفضل الحرب ضد الجماعات الإرهابية ومطاردتها والقضاء عليها؛ وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية، فقد انتهت عمليات الاغتيال والتفجيرات بشكل نهائي.