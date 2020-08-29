باشاغا يعلن استعداده  للمثول للتحقيق أمام الرئاسي علناً

أخبار ليبيا24 – أمن

أعلن وزير الداخلية الموقوف بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، عن استعداده للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأكد باشاغا في بيان اليوم الجمعة، استعداده لاطلاع المجلس الرئاسي بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين واستنادا في موقفه لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية التي تضمن لشعبها حقوقه الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي، على حد قوله.

وطالب باشاغا، المجلس الرئاسي بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علانيةً ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي والجميع مصدر الشرعية ابتداءً وانتهاءً، وذلك انطلاقا من إيمانه بالشفافية ومبادئ الديمقراطية، وفق نص البيان.

وقال باشاغا: “استنادا إلى إيماننا الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها سن هو فوق المساءلة والمحاسبة واحترام التراتبية الإدارية، وحيث أن محل التحقيقات تتمثل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية واعتراضي على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع للوزارة وما نجم عنها من امتهان الكرامة المواطن الليبي وانتهاك حقوقه واهدار دمه قمعا وترهيبا وتكميما للأفواه حيث لا قانون”.

وأشار وزير الداخلية الموقوف بحكومة الوفاق إلى أن موقفه كان منحازا للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية الذي هو مناط القرار ومحل التحقيقات، مجددا تأكيده على تنفيذ القرار فور صدوره امتثالا واحتراما للقانون، حسب قوله.

وكان المجلس الرئاسي قد قرر اليوم الجمعة، إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، وتكليف وكيل وزارة الداخلية عميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة.