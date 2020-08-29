المجلس الرئاسي يشكل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة

أخبار ليبيا24 – متابعات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة.

وكلف المجلس في قراره الصادر اليوم السبت، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان برئاسة اللجنة وعضوية كل من عضو المجلس أحمد حمزة ووزير المالية المفوض فرج أبومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي طلال عجاج.

وحدد المجلس، اختصاصات اللجنة في مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019 و 2020، فيما خولت المادة الثانية اللجنة بالاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها، على أن تقدم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يومًا من تاريخ هذا القرار.