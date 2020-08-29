الصحة العالمية تسلم مواد تشغيلية لطبرق للكشف عن كورونا وصول 1000 مادة مشغلة لتحليل كورونا إلى طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

قال أحمد العليقي، مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم السبت إن المنظمة وفرت ألف مادة مشغلة لجهاز الكشف عن فيروس كورونا الـ “بي سي آر”.

وكانت المنظمة، قد وردت في شهر يونيو الماضي لمدينة طبرق جهاز “بي سي آر” عن طريق الاتحاد الأوربي.

وأفاد العليقي، في تصريح خاص لأخبار ليبيا24، أن بتوفير المواد المشغلة؛ فإنه تتم عمليات التحاليل وبشكل عاجل داخل طبرق بدلاً من إرسالها إلى أمساعد وبنغازي.

وأضاف العليقي، أن منظمة الصحة العالمية وفرت كذلك 5 آلاف كيس دم، إضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية لقسم العزل.