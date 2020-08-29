الشاطر يسخر من طلب باشاغا بالتحقيق معه علانية في بث مباشر

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علّق عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، اليوم السبت، على مطالبة وزير الداخلية الموقوف احتياطيًا، فتحي باشاغا، للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق معه علانيةً ومنقولة إعلاميًا على الهواء مباشرة، بأن ذلك سيكون مجرد “مسرحية”.

وقال الشاطر، في تغريدة على تويتر، “لو كل من يستدعى للتحقيق معه يشترط العلنية؛ فإننا سنشاهد مسرحيات مضحكة مبكية. جزء من المشاهدين يضحك وآخر يبكي وثالث يضرب كفا بكف ويردد ربنا يهدي الجميع”.

وأشار الشاطر، إلى وجود صراع متنام بين رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير الداخلية الموقوف احتياطيًا فتحي باشاغا؛ إذ قال: “الصراع بين السراج وباشاغا في تصاعد وأتمنى أن يتم التوافق من أجل الوطن”، مضيفًا، “لا تعطوا فرصة للعدو المشترك”.

وإثر قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إيقاف فتحي باشاغا، أعلن وزير الداخلية الموقوف استعداده المثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة، مطالبًا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علانيةً ومنقولة إعلاميًا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي، وفق قوله.