السفير الليبي بالأردن: ليبيا تمر بمرحلة الغربلة

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قال السفير الليبي لدى المملكة الأردنية، محمد البرغثي، اليوم السبت، إن ليبيا تمر بمرحلة الغربلة، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح الآن في يد الشعب لاختيار من يخدم بلادهم.

أتى ذلك في ظل ما شهدته مدن ليبيا، خاصة العاصمة طرابلس، من احتجاجات شعبية ضد تدهور الوضع العام في البلاد.

وقال البرغثي، في تدوينة على فيسبوك، إن “ليبيا في مرحلة (الغربلة)، ليبيا في مرحلة الفرز، ليبيا تتعافى، كلما زاد وعي الجموع، كلما ضاقت فتحات الغربال، ولى زمن العصا وجاء زمن العصيان”.

وأضاف، أن “الجموع ببساطة تبحث عن أموالها المنهوبة، وعن سلطتها المسروقة، وعن كرامتها المسلوبة، الجموع واعية، الجموع لا تُخدع، الجموع لا تُقاد، الجموع تقود، الجموع لا تُحكم، الجموع تحكم”.

واختتم السفير الليبي في الأردن، أن “الجموع لا تقبل الإملاء ولا تقبل العملاء، الجموع حتماً ستختار، من يخدمها لا من يحكمها، ليبيا تبحث عن الأفضل، ليبيا تستحق، العابثون عابرون، الليبيون قادرون، الليبيون قادمون”.