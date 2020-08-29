أوقاف طبرق تغلق مسجدان وسط المدينة بسبب الكورونا

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق جاد المولى ذاوود لـ”أخبار ليبيا24″ تم إغلاق مسجدين في المدينة أحدهما في حي المطار القديم والآخر في حي سوق العجاج.

وأضاف ذاوود أن إغلاق المسجدين تم بعد الشكاوى المقدمة من عدد المواطنين في المدينة عقب تسجيل إصابة عدد من المواطنين بفيروس كورونا في بعض أحياء طبرق.

وأوضح مدير مكتب الاوقاف أن مساجد طبرق تقام فيها الصلوات العادية بعد أن تمت إزالة الفرش وتم تحديد المسافات مابين المصلي والمصلي وكل مصلي عليه إحضار سجادة صلاة خاصة به.

وأكد ذاوود أنه تم إغلاق الحمامات الخاصة بالمساجد وترك عدد من الحمامات العمومية في عدد من المساجد وسط المدينة للمواطنين الذين يعانون من الأمراض أو لأصحاب المحلات وكل ذلك في خطوات احترازية بسبب فيروس كورونا.

أما بخصوص صلاة الجمعة قال مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق :”لم نستلم أي تعليمات بالخصوص لإقامتها داخل المساجد”.

وفي سياق آخر، قال ذاوود “خاطبنا بلدية طبرق ومدير الأمن لغرض محاربة تجار العملة المرابين الواقفين أمام المصارف وتم القبض على عدد منهم وهم الآن رهن التحقيق”.

وتابع مدير مكتب الأوقاف :”أيضا خاطبنا مدير الأمن للقبض على المشعوذين والسحرة المنتشرين بالمدينة بعد الإبلاغ عن أماكن تواجدهم وستبدأ الحملة عليهم قريباً”.

