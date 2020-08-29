أبوسليم يواصل تعاقداته تحضيرا للدوري

أخبار ليبيا24

نجحت لجنة التعاقدات بنادي أبوسليم الليبي في تجديد التعاقد مع اللاعبان عاطف علي واللاعب مالك الرابطي.

وجاءت هذة الخطوة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبوسليم قبل انطلاق الدوري الليبي الممتاز.

ويعد نادي أبوسليم الأنشط في سوق الميركاتو المحلي حيث وقع النادي خلال الفترة الماضية مع خمسة لاعبين دفعة كاملة وهم أحمد التوغري وجمعة بورقيقة ومبروك الرحال ومحمد خلفون ولاعب الأولمبي السابق أحمد الحداد.

كما تعاقدت الإدارة أيضا مع اللاعب هشام سحيله القادم من الأولمبي الزاوية، وجدد النادي التعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم سيف النصر جدّور وأسعد ابحور.