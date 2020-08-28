المجلس الرئاسي يكلف القوة المشتركة بضبط الأمن بطرابلس

أخبار ليبيا24 – أمن

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.

وطالب المجلس في قرارها الصادر اليوم الجمعة، القوة المكلفة بتقديم تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.

وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه، وفق نص القرار.

وكان المجلس الرئاسي قد قرر اليوم الجمعة، إيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، وتكليف وكيل وزارة الداخلية عميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة.