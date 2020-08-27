واصفاً إياهم بـ”الغوغائيين”.. جويلي يتهم المتظاهرين بالتبعية لجهات أجنبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، التي يترأسها أسامة جويلي، المتظاهرين والمحتجين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، احتجاجًا على سوء الأوضاع، متوعدة إياهم بالعقاب.

وحمّلت غرفة عمليات المنطقة الغربية، في بيان لها، مسؤولية الدعوة للتظاهرات، إلى من وصفتهم بـ”جهات مختلفة في الداخل والخارج، تحت شعارات تدغدغ عواطف المواطنين, وتستغل أزمات معيشية يتحمل المسؤولية فيها الجميع”، حسب البيان، واصفة المتظاهرين بـ”الغوغائين”.

وتابعت في بيانها “تبين لنا استغلال مجموعات تتبع جهات مختلفة في الداخل والخارج بحجة الحق في التظاهر، متجاهلين أن هذا الحق ينظمه قانون يجب اتباعه حتى لا يتحول هذا الحق إلى غطاء لنشر الفوضى والتدمير”، مؤكدة أنهم سيكونون تحت طائلة القانون وسيتخلى عنهم داعموهم كما فعلوا في السابق، بحسب البيان.

وتطرق البيان إلى انضمام نقابة المحامين للاحتجاجات السلمية، مُبينًا نستغرب بيانات نقابة المحامين يعلنون فيها انضمامهم إلى هذه المظاهرات، وما صاحبها من شغب وضرر واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بينما كانوا كأن على رؤسهم الطير طيلة العدوان على طرابلس، عندما كانت تُقصِف ليلاً ونهاراً، وجرائم حرب ارتكبت أدانتها الجهات الدولية، ومسلسل اكتشاف المقابر الجماعية لم يتوقف بعد؛ لهي أولى بإدانتها والتضامن مع ضحاياها، ورفع القضايا الجنائية ضد مرتكبيها”.

وتشهد ليبيا، لليوم الخامس على التوالي، تظاهرات ضد حكومة الوفاق، بعموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، والإخوان، والمجلس الرئاسي.