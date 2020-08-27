طبرق.. يوم خالٍ من كورونا وسط تحذير من هجمة جديدة

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قال أحمد الفزاني، رئيس لجنة الرصد وعضو اللجنة الاستشارية طبرق، إنه لم تسجل أي حالة جديدة مصابة بكورونا في طبرق خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني الاطمئنان بل قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة.

وأضاف الفزاني، “أمس سجلنا 10 إصابات موجبة، وحتى الآن بلغ عدد الإصابات 134 إصابة مقابل 74 حالة شفاء وعدد 18 حالة وفاة، والحالات النشطة بلغت 42 حالة”.

وحذّر الفزاني، من انفجار الوضع الوبائي في طبرق، في حال استمرار إقامة المناسبات الاجتماعية. وقال: “عندما أشاهد استمرار مناسبات الأفراح والمآتم أعرف أن هنالك إصابات قادمة”.

وأشار رئيس لجنة الرصد وعضو اللجنة الاستشارية طبرق، إلى أن الوضع الوبائي الحالي لا يظهر العدد الحقيقي للإصابات.

وقال الفزاني، “إن عدد الوفيات التي شهدتها طبرق بسبب كورونا هذا الشهر كثيرة وهذا الأمر يعتبر مخيف ومقلق”، مضيفًا، أن “غياب الوعي لدى بعض المواطنين والتعالي عن التبليغ عن الإصابات سوف يزيد من حالات الإصابة”.