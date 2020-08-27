سباحة ليبية تصاب بـ”كورونا” ومقربين يطالبون بمساعدتها

أخبار ليبيا24

تعرضت السباحة والبطلة الليبية ريحان بن جليل للإصابة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وكشفت جميعة أصدقاء المعاقين ذهنيا أن ريحان تعيش في ظروف صحية صعبة في منزلها خاصة وأن ظروفها الصحية لا تسمح لها بالاستغناء عن الأكسجين.