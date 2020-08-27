سباحة ليبية تصاب بـ”كورونا” ومقربين يطالبون بمساعدتها
أخبار ليبيا24
تعرضت السباحة والبطلة الليبية ريحان بن جليل للإصابة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.
وكشفت جميعة أصدقاء المعاقين ذهنيا أن ريحان تعيش في ظروف صحية صعبة في منزلها خاصة وأن ظروفها الصحية لا تسمح لها بالاستغناء عن الأكسجين.
وطالبت الجميعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الجهات المسؤولة بتوفير الإمكانيات الطبية للسباحة مناشدة بتوفير الأكسجين للبطلة ريحان.
وشاركت ريحان في عدد من البطولات والمنافسات الخارجية ونجحت في رفع علم ليبيا بتحقيقها لمراكز متقدمة في عدد من مسابقات الأولمبياد الخاص.