خارجية النواب تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن عقيلة صالح العقوري يجدد مطالبة الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيس مجلس النواب المفروضة منذ 2016

أخبار ليبيا24

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الخميس، برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح.

أتى ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العقوري مع الآن بوجيا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا لبحث العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في مارس 2016 على فرض عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، حيث شملت العقوبات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، ورئيس وزراء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ خليفة الغويل.

وتشمل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظر السفر، وتجميد الأصول المالية.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد العقوري على أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع الاتحاد.

بدوره أكد بوجيا على دور مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة، كما أستعرض المجهودات التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، مجددا رفضه لأي تواجد أجنبي على الأراضي الليبية.