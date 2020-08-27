انشغال ليبيا بجائحة كورونا، فماذا عن داعش؟

أخبار ليبيا24

على الرغم من انشغال العالم بجائحة كورونا وكثرة ما يتم تداوله بشكل يومي حول التطور الوبائي المتزايد وخطره على البشرية جمعاء، إلا أن مسألة الإرهاب لازلت تشكل هاجسًا كبيرًا لا تقل أهمية عن كوفيد19.

وفي هذا الوقت الذي تجاهد فيه ليبيا من أجل مكافحة الجائحة التي بدأت في ازدياد غير مسبوق والمحاولات الحثيثة لإيجاد حل لسلمي للأزمة التي تضرب البلاد منذ عدة سنوات، حذّر مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، من أن داعش قد يوسع أنشطته من جديد إذا تصاعد الصراع في ليبيا.

وقال فورونكوف، خلال إحاطة افتراضية قدّمها، الاثنين 24 أغسطس الجاري، لمجلس الأمن، بشأن أحدث تقرير عن تأثير داعش على السلام والأمن الدوليين، إن داعش لا يمتلك سوى بضع مئات من المقاتلين في ليبيا، لكنه برغم ذلك يستغل التوترات بين الجماعات العرقية ويمثل تهديدا محتملا له تأثير إقليمي أوسع، مضيفا أن داعش قد يوسع أنشطته إذا تصاعد الصراع في ليبيا.

وأشار فورونكوف، إلى أن أزمة فيروس كورونا العالمية أبرزت التحديات التي ينطوي عليها القضاء على الإرهاب. وقال، إن مع محاولة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى استغلال جائحة كوفيد-19 لتحقيق غاياتها الخاصة، ينبغي على المجتمع الدولي الاستجابة بعمل وتعاون جماعيين أقوى، لمكافحة الإرهاب.

في حقيقة الأمر يعيدنا هذا التحذير أعوامًا قليلة إلى الخلف حينما كان داعش يسيطر على أجزاء من الأراضي الليبية، وكيف مارس هذا التنظيم عمليات الاغتيالات والخطف والهجمات الانتحارية والتفجيرات، التي أسفرت عن مقتل المئات من الضحايا.

وفي أغسطس الجاري من هذا العام، نفذت وحدات تابعة للجيش الوطني الليبي، عملية مداهمة في منطقة غدوة بالجنوب على خلية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية لزعزعة الأمن في الجنوب، إذ أسفرت عن القضاء على ثلاثة عناصر وانتحار آخر بحزام ناسف بعد محاصرتهم، خشية إلقاء القبض عليه.

هذه العملية النوعية للجيش الوطني، التي نفذت يوم 16 أغسطس الجاري، كانت الثانية من نوعها على عناصر داعش في الجنوب الليبي خلال يومين، حيث نفذ الجيش يوم 14 من نفس الشهر، عملية نوعية على عناصر التنظيم في منطقة وادي الحياة.

وفي 25 مايو من هذا العام، تبنى تنظيم داعش هجوما استهدف بوابة عسكرية للجيش الوطني في تراغن جنوب ليبيا، وأسفر الهجوم عن تدمير آلية عسكرية للجيش عند مدخل المدينة، وقد سبق هذا الهجوم، هجوم مماثل إذ تبنى داعش في 21 مايو قصف ثلاثة مواقع لقوات الجيش الوطني جنوب البلاد.

إن وجود داعش بهذه الأعداد القليلة لا يعني أن خطره قد زال؛ إذ لطالما استغل التنظيم انشغال الدول بأزماتها لتنفيذ هجماته الإرهابية، خاصة مع تحذير الخبراء في هذا الشأن من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

وفي ظل الأوضاع الراهنة في ليبيا، شدد الخبراء على أن وصول بعض الجماعات الإرهابية إلى البلاد، سيعزز من نشاط الجماعات في الساحل والصحراء، وأن المنطقة أصبحت تحت سيطرة تلك الجماعات التي تتزايد أعدادها بشكل متسارع.