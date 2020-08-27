الغرياني: لا تفاوض مع حفتر واتفاق وقف إطلاق النار إطالة للأزمات الغرياني يغض النظر عن ما يحدث في طرابلس ضد المتظاهرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد المُفتي المعزول الصادق الغرياني، التفاوض والاتفاقات مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ومجلس النواب عقيلة صالح، واصفا ذلك بأنه نوع من العبث وتلهية الناس بإيهام للحلول للأزمات، مُعتبرًا أن ما حدث ما هو إلا أطالة للأزمات وليس بحث لحلولها.

الغرياني قال – في مقابلة له برنامج “الإسلام والحياة” على قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية – “كم أعطى حفتر وبرلمانه من العهود والوعود فهل وفى بشئ منها؟ لا أبدًا، هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافق إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر، هذا هو ديدنهم”.

وتطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أنه جاء بضغوط خارجية ويتبعها المسؤولون في ليبيا دون اعتراض، قائلاً “ما صدر من الأجسام السياسية والإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصل منه حفتر في اليوم الثاني عن طريق ناطقه الرسمي، هذا الإعلان ماهو إلا صدى لإملاءات المجتمع الدولي وقرارته، فللأسف المسؤولون لدينا كلما يتنفس المجتمع الدولي والأمريكان والأمم المتحدة، ويفهمون منهم أنهم يريدون شيئًا ليس لهم إلا السمع والطاعة دون تردد، وهذا للأسف استسلام وتضييع للقضية وتضييع للأمة”.

واستفاض “المجتمع الدولي يملي شروطه الآن، هو يفصل ونحن نلبس، ويملي ويقرر ونحن نسمع ونطيع ولا نتردد عندما يقول الأمريكان أو الأمم المتحدة للمسؤولين لدينا أن التفاوض يمكن أن يكون من عقيلة صالح، ألم يسألوا المسؤولون لدينا أنفسهم من هو عقيلة صالح؟”.

وتساءل الغرياني مُستغربًا “أليس عقيلة صالح هو من سلط حفتر علينا؟ أليس عقيلة صالح هو من أعطى الرتبة لحفتر وهو لا يستحقها وعينه القائد العام لما سماه الجيش الليبي؟ أليس هو من بارك عدوان حفتر على طرابلس؟ أليس هو من دعا السيسي والحكومة المصرية بغزو ليبيا بعشرة ملايين من المصريين؟ أليس هو من أعطى الحق لمصر أن تأخذ النفط الليبي من غير مقابل مجانًا، هذا كله موجود والكل يعرفه فالعجب أن المسؤولين لدينا يعلنون أنهم لن يتفاوضوا مع حفتر ثم يعلنوا استعدادهم لتفاوض مع عقيلة صالح”.

ووصف الغرياني، عقيلة صالح بأنه نسخة طبق الأصل من حفتر، مُضيفا “هو وحفتر وجهان لعملة واحدة فما الذي جعلهما يختلفان؟، للأسف هذا الذي ذهبوا إليه ويقولوا أن عقيلة صالح يختلف عن حفتر هو خداع للنفس وهو تضييع للقضية”.

وأعلن كل من، فائز السراج، وعقيلة صالح، الجمعة الماضية، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021م.