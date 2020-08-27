الرقابة الإدارية تسجل مخالفات إدارية وتجاوزات مالية حول المجلس الرئاسي الرقابة الإدارية: المجلس الرئاسي يعمل من دون ملاك وظيفي

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كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية للعام 2019، اليوم الخميس، استمرار عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من دون خطة عمل معتمدة تحدد الأولويات والسياسات العامة للدولة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي الذي تضمن ملاحظات حول المؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية، أن المجلس الرئاسي يعمل دون إصدار لائحة إدارية ومالية تنظم عمله، الأمر الذي ترتب عليه التداخل في الاختصاصات بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

وأكدت أن المجلس الرئاسي، يعمل دون وجود ملاك وظيفي معتمد لموظفي المجلس يتم على أساسه شغل الوظيفة العامة.

وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بتوسع المجلس الرئاسي في إصدار قرارات الإيفاد في مهام العمل الرسمية دون إلزام الموفد بتقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها، إضافة إلى التوسع في إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطريق التكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.

وكشفت الهيئة، توسع لجنة المشتريات بالمجلس الرئاسي في عملية الشراء دون أخذ الإذن المسبق من المراقب المالي، كما أن المجلس تعاقد مع شركات طيران خاصة لتنفيذ رحلات أعضائه وموظفيه، بالرغم من وجود جهاز الطيران الخاص المختص بذلك.