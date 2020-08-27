الجيش الليبي يرصد تحركات لتنظيم داعش في جنوب البلاد

أخبار ليبيا24 – أمن

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي قد رصد تحركات لتنظيم الدولة “داعش” الإرهابي، في جنوب البلاد.

وقال المسماري، إن “تنظيم داعش موجود في جنوب ليبيا وبالتحديد في منطقة (أم الأرانب)، ويتجولون في تلك المنطقة، وكانت لديهم تحركات يوم الثلاثاء كبيرة جداً مدعومة بسرايا من المرتزقة التابعين للتشاديين”، متهما المجموعة الأخيرة بأنها تتبع حكومة الوفاق الوطني.

وأشار المسماري في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” نشرتها اليوم الخميس، إلى أن هناك عددا من عناصر التنظيم الإرهابي في طرابلس، وذلك بعدما فروا من بنغازي منذ فترة طويلة بعد المعارك التي دارت هناك.

وأضاف المسماري، أن “تحرك هذه الجماعات يأتي عندما يقوم الجيش بالتحرك نحو طرابلس في إطار المعركة الشاملة، إدارة المعركة تدار من تركيا من هناك من أجل فك الحصار أو مضايقة القوات المسلحة أو إحداث انشغالات خلف القوات المسلحة فيتم تحريك هذه المجموعات”، وفق قوله.