البرلمان اليوناني يصدق على اتفاقية الترسيم البحرية مع مصر

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صادق البرلمان اليوناني، الخميس، على اتفاق ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، الذي أغضب تركيا وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا.

وجاء التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني.

وكان البرلمان المصري صدق على الاتفاقية، بعدما وقعت مصر واليونان، في القاهرة هذا الشهر، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط.

وجاءت هذه الاتفاقية رداً على الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في نهاية عام 2019 والتي تسمح لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط.