البدء في حملات أمنية لضبط الشارع في طبرق

البدء في حملات أمنية لضبط الشارع في طبرق الحملة تهدف لضبط كل المخالفات والمخالفين للقوانين المنظمة للتجارة وغيرها

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد اجتماع أمني صباح اليوم الخميس بالقاعدة البحرية بحضور أمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي، ومدير الأمن عميد عبدالمولى السنيني واللواء ناجي بوعلوية أمر القاعدة البحرية، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية .

وقد ناقش عميد بلدية طبرق المشاكل التي تعترض اللجان الأمنية وجهاز الحرس البلدي في ضبط الشارع بمدينة طبرق.

وطالب عميد البلدية من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بمساندة جهاز الحرس البلدي في حملاته التنظيمية داخل نطاق البلدية .

وأتفق الجميع على انطلاق الحملة يوم الأحد المقبل لضبط كل المخالفات والمخالفين للقوانين المنظمة للتجارة وغيرها .

وناشد بوالخطابية المواطنين بالتعاون مع هذه اللجان المشرفة على هذه الحملات .

ومن جهته، شدد أمر منطقة طبرق العسكرية على ضرورة ضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع .

وتأتي هذه الخطوة في إطار التنظيم الذي تتخذه بلدية طبرق في تنظيم المدينة وإزالة كل المخالفات .

وتتكون اللجان من القوات المسلحة والدعم المركزي والبحث الجنائي والحرس البلدي، وسوف تتابع اللجنة كل المخالفات حول التجار المتجولين وأماكن بيع مواد البناء، ومتابعة البناء المخالف، إضافة إلى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا من قفل الصالات والمقاهي ومنع التجمعات الاجتماعية بكل أنواعها .