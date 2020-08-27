أسرة الأهلي بنغازي تزور الدولي السابق علي مرسال

مرسال لعب للفريق قرابة الـ "13" سنة و كان محل احترام من الجميع

16

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نظمت أسرة  النادي الأهلي بنغازي زيارة للاعب الدولي السابق وأحد نجوم النادي “على مرسال” الذي يمر بوعكة صحية .

وحضر الزيارة اللاعب الدولي السابق أحمد بن صويد، و عدد من اللاعبين السابقين، وأعضاء إدارة نادي الأهلي، وأعضاء من رابطة المشجعين .

ويعد مرسال من أبرز لاعبي الأهلي عبر التاريخ، و بدأ اللعب مع فريق التعاون بأجدابيا ، و في موسم 1973– 1974 انتقل إلى صفوف فريق الأهلي و منذ ذلك التاريخ و هو لاعب اساسي لفريق الأهلي .

كرمه الأهلي في مباراة اعتزاله التي أقيمت مع فريق دارنس في يوم 24 مارس 1988 ، ولعب لفريق الأهلي قرابة الـ ( 13 ) سنة و كان محل احترام اللاعبين و الإداريين و الحكام و الجمهور الرياضي بصفة عامة .

المزيد من الأخبار

الأولمبية تعيد تشكيل اللجنة التأسيسية للكيوشونكاي

حمدو الهوني يعود لتدريبات الترجي التونسي بعد تعافيه من كورونا

بن علي يواصل مشواره مع “كروتوني” لثلاثة مواسم

العشري يثني على اللاعب مفتاح طقطق

المزيد

الأولمبية تعيد تشكيل اللجنة التأسيسية للكيوشونكاي

حمدو الهوني يعود لتدريبات الترجي التونسي بعد تعافيه من…

بن علي يواصل مشواره مع “كروتوني” لثلاثة مواسم