“أخبار ليبيا24” تواكب خروج 5 حالات شفاء من الحجر الصحي في طبرق

“أخبار ليبيا24” تواكب خروج 5 حالات شفاء من الحجر الصحي في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

واكبت “أخبار ليبيا24” مساء اليوم الخميس خروج 5 حالات شفاء من مركز الحياة (الحجر الصحي) في طبرق ليصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء 79 حالة.

حضر خروج هذه الحالات 3 رجال وامرأتين عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ورئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا فرج الجالي وعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية فرج الجالي لـ”أخبار ليبيا24″ :”بفضل الله وجهود العاملين بالحجر الصحي تم شفاء 5 حالات ليبلغ العدد الإجمالي 79 حالة شفاء”.

وأضاف الجالي أن الحجر الصحي في بلدية طبرق يسجل رقم مرتفع من حالات الشفاء على مستوى ليبيا.

وأفاد رئيس اللجنة الاستشارية أن عدد الحالات الإجمالي 134 حالة وحالات الوفاة 17 حالة وعدد الحالات النشطة 40 حالة.

ولفت الجالي إلى أنه رغم الاستقرار الحالي في الإصابات إلا إننا نتخوف من الزيادة لعدم اهتمام المواطن بالخطوات الاحترازية في المناسبات الاجتماعية التي لم تتوقف إلى الآن.

وأكد رئيس اللجنة الاستشارية أن المناسبات الاجتماعية هي السبب الرئيسي وراء انتشار المرض داخل الحجر الصحي.