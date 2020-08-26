السراج ومؤسسة أمريكية للاستشارات الأمنية يبحثان تطوير القدرات العسكرية والأمنية

أخبار ليبيا24 – أمن

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع وفد من مؤسسة “جونز” الأمريكية للاستشارات الأمنية والعسكرية، آليات التنسيق بين المؤسسة الأمريكية والمؤسسات الأمنية والدفاعية في ليبيا.

واستقبل السراج أمس الثلاثاء وفدا من مؤسسة “جونز” الأمريكية برئاسة الجنرال شك والد، ومرافقه الجنرال توم والدهاوسر، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي المؤسسة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وتحدث السراج خلال الاجتماع، عن ما توليه حكومة الوفاق من أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات العسكرية والأمنية الليبية وفق أحدث المعايير الدولية، واستعرض جملة من التوجهات والإجراءات لتحقيق ذلك تشمل الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية مثل مؤسسة جونز الأمريكية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الاجتماع ناقش رؤية وتصوراً مشتركاً لبرامج بناء القدرات لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر ودحر تنظيمات الإرهاب والتطرف.