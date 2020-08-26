وليامز تدعو نشطاء وشباب ليبيا إلى الالتفاف حول الوطن

وليامز تدعو نشطاء وشباب ليبيا إلى الالتفاف حول الوطن

أخبار ليبيا24 – متابعات

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية إلى الالتفاف حول الوطن.

وطالبت وليامز، ممثلي المجتمع المدني والشباب بأن يكونوا روادًا في الشفافية والمحاسبة وأن يغلبوا المصالح الوطنية ومبادئ الحكم الرشيد.

جاء ذلك خلال لقاءً افتراضيًا عقدته وليامز مع عدد من الناشطات والناشطين من مختلف أرجاء ليبيا، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء.

ورحبت وليامز، بالبيان الذي أصدره هؤلاء الناشطات والناشطين في 18 أغسطس الجاري، والذي أكدوا فيه دعمهم لتدشين المراجعة الدولية لفرعي المصرف المركزي.

وقد أكد الناشطين والناشطات الحاضرون في اللقاء على أهمية مكافحة الفساد وحق المواطنين في التظاهر السلمي.