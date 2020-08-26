نقابة المحامين طرابلس تمهل الوفاق”3″ أيام لتقديم المسؤولين عن تردي الأوضاع المعيشية للعدالة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نظم أعضاء مجلس نقابة المحامين بطرابلس، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بطرابلس؛ للتعبير عن رفضهم للاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين ضد سوء الأوضاع المعيشية والفساد خلال الأيام الماضية.

ورفعوا عدة مطالب تعبر عن نقابة المحامين بطرابلس، خلال وقفتهم منها؛ محاسبة كل المسؤولين، وتصليح الأوضاع الحالية، مؤكدين دعمهم لأي حراك سلمي للمطالبة بالحقوق، كما أدانوا أي قمع أو استعمال عنف ضد المتظاهرين بغية مصادرة حقهم الدستوري في التظاهر.

Posted by ‎نقابة محامي طرابلس‎ on Wednesday, August 26, 2020

وطالبوا بمحاسبة كل من كان سببًا في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتقديمهم للعدالة، مؤكدين على تضامنهم مع النقابة العامة في منح المهلة لمدة ثلاثة أيام لحكومة الوفاق، وإلا سيدعمون أي حراك سلمي في الشارع.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في يومها الرابع على التوالي بعموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، والإخوان، والمجلس الرئاسي.

وتوجه المتظاهرون المتواجدين في طريق السكة بالقرب من مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى منزل فائز بمنطقة النوفليين، بعد ارتفاع موجة الغضب بين المحتجين عقب قيام موالين للوفاق بإطلاق النار عليهم واستفزازهم.

وهتف المحتشدون بشعارات “فلوسنا عند السوريين”.. “فلوسنا عند الأتراك”.. “ثورو يا ليبيين”.. “الشباب ماتوا في الحرب وفي البحر”، وبميدان القدس هتف المتظاهرون “خلصونا حتى بالدينار ماعاش نبوه الدولار”، فيما اتجه آلاف المتظاهرين نحو الساحة الخضراء ضمن مظاهراتهم ضد سوء المعيشة والفساد.

وبالتزامن، نشر ناشطون أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات الحاشدة تحاصر منزل فايز السراج؛ حيث تعالت الهتافات تطالبه بالرحيل، فيما استخدمت مليشيا “النواصي” التابعة لداخلية الوفاق قوة السلاح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لتفريق المتظاهرين من أمام منزل السراج، واعتقلت عددًا من المحتجين.

وعلى مدار اليومين الماضيين، اعتقلت مليشيا “النواصي”، عددًا من منظمي التظاهرات، من بينهم مهند إبراهيم الكوافي، وناصر الزياني، والصادق الزياني، والأخوين محمود ومحمد القمودي، وتم نقلهم جميعًا لجهة مجهولة.

كما أطلقت مليشيا النواصي التي يقودها مصطفى قدور، الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين العزل والأبرياء في الساحة الخضراء ما أدى إلى سقوط جرحى، الأحد الماضي، في صفوف المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الخدمات.