ميناء بنغازي: الميناء يشهد هذه الأيام حركة ملاحية نشطة

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قال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي اليوم الأربعاء، إن ميناء بنغازي البحري يشهد هذه الأيام حركة ملاحية نشطة.

وأضاف الشهيبي أن سفينة نقل الحاويات (ألوبو) رست في الميناء وعلى متنها عدد 123 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة، مؤكدَا دخول سفينة نقل الحبوب ( جورج) وعلى متنها 10300 طن من حبوب الشعير.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الميناء أن سفينة نقل المواشي (فري دوم) دخلت الميناء أيضًا وعلى متنها عدد 1066 رأس من الأبقار قادمة من دولة إسبانيا، والسفينة (آمال نبتون) وعلى متنها 6000 طن من أكياس الأسمنت.

وأشار الشهيبي إلى دخول السفينة ( نوبل 1) وعلى متنها 4400 طن من أكياس الأسمنت، وسفينة نقل السيارات (باقنا) وعلى متنها عدد 590 سيارة قادمة من السوق الكورية.