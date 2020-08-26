“لجنة حقوق الإنسان بليبيا” تدين الاعتقالات واستخدام العنف ضد المتظاهرين بطرابلس

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أخبار ليبيا24 – متابعات

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استخدام العنف ضد المتظاهرين في طرابلس، والاعتقالات التعسفية التي طالت عدد من النشطاء من قبل قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق.

وطالبت اللجنة في بيان لها أمس الثلاثاء، حكومة الوفاق الوطني بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، محملة إياها المسؤولية على سلامتهم.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة حماية المتظاهرين ولحترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير، بحسب نص البيان.

تشهد العاصمة طرابلس منذ يوم الأحد مظاهرات شعبية للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والأمنية.

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