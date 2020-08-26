عبر الرسائل النصية … حكومة الوفاق تواصل تهديد المتظاهرين السلميين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت مصادر من الأهالي بالعاصمة طرابلس، أن حكومة الصخيرات تواصل تهديد المواطنين، بإرسال رسائل نصية لجميع الليبيين، عبر الهواتف المحمولة، تؤكد فيها أنها تراقب وستحاسب كل من يعتدي على أملاك الدولة، في محاولة منها لمنع التظاهرات المستمرة ضدها منذ 5 أيام.

وجاء في نص الرسالة التي وصلت عبر شبكة شركة المدار الجديد، “إن التعدي على أملاك الدولة بجميع أنواعها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون وحق الدولة لا يسقط بالتقادم”، مضيفة “مصلحة أملاك الدولة تتابع وترصد كافة التعديات القائمة داخل وخارج المخططات في كل المناطق وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع المعتدين”.

ويتزامن تهديد مصلحة أملاك الدولة هذا، مع تهديد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في وقت سابق من اليوم، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتظاهرون الذين لا يلتزمون بما أسمته بـ”قانون تنظيم حق التظاهر السلمي”، داعية مُنظمي التظاهرات للتوجه لمديريات الأمن المُختصة للحصول على أذونات حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم.