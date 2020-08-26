بعد قمع المتظاهرين .. ميليت: تفكيك مليشيات طرابلس أولوية لإصلاح قطاع الأمن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، على ضرورة أن يكون تفكيك مليشيات طرابلس أولوية كجزء من الإصلاح الجاد لقطاع الأمن، جراء الجرائم التي ارتكبوها في حق المتظاهرين السلميين.

واعتبر ميليت، في تغريدة له، تعليقا على تقرير عن قمع المتظاهرين الذين هبوا ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات، من قبل عناصر تابعة لحكومة الوفاق، أن مهمة تفكيك المليشيات ليست سهلة لكنها ضرورية لما يمثلونه من تهديد للمواطنين.

وأقرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بإطلاق النار من قبل القوات الموالية للحكومة على المتظاهرين المدنيين العزل في طرابلس أمس، ضد الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد، بما في ذلك انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر وطويل على مر السنين، والوقود وغاز الطهي ونقص السيولة، وسوء الخدمات والأمن، وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واعترفت داخلية الوفاق في بيان لها أمس بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وزعمت أنها وفرت الأمن للتظاهرة، كما كشفت عن تحديد هوية منفذي إطلاق النار الذين وصفتهم بـ”المندسين” داخل المتظاهرين السلميين، وادعت أنهم لم يكونوا جزءًا من وزارة الداخلية، لكنها لم تنكر اعتراف حكومة الوفاق بهم.

وقالت الوزارة إنها فتحت بالفعل تحقيقًا جنائيًا معهم، وأنها ستنشر نتائج هذا التحقيق، وحذرت من أنها ستطبق القانون بالتساوي على الجميع.