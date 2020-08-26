بإجمالي 11,834 حالة..مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 553 إصابة كورونا جديدة في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أمس الثلاثاء تسجيل عدد (553) عينة موجبة مصابة بفيروس كورونا بينها عدد (367) حالات جديدة، وعدد (186) حالات مخالطين.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له نشر اليوم الأربعاء أنه استلم عدد (2647) عينة بينها عدد (2094) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1225) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (153) عينة. مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (12) عينة. مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (311) عينة. مختبر فرع المركز سبها عدد (136) عينة. مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (254) عينة. مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة. مختبر فرع المركز الزاوية عدد (80) عينة. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (23) عينة. مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (53) عينة. وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 242 حالة جديدة.

– عدد 59 حالة مخالطة

2- غريان :-

– عدد 3 جديدة

3- بني وليد :-

– عدد 1 جديدة.

4- الخمس :-

– عدد 14 جديدة

– عدد 7 مخالطة

5- الزاوية المركز :-

– عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 مخالطة

6- الرياينة :-

– عدد 2 جديدة

7 – يفرن :-

– عدد 5 مخالطة

8 – ترهونة :-

عدد 1 جديدة

9 – رقدالين :-

– عدد 4 مخالطة

10 – الجفارة :-

عدد 5 جديدة

عدد 3 مخالطة

11- الرجبان :-

عدد 7 جديدة

عدد 8 مخالطة

12 – الرحيبات :-

– عدد 1 جديدة

13 – سواني بني آدم :-

– عدد 1 جديدة

14- قصر الأخيار :

عدد 1 جديدة

15 – صبراتة :-

– عدد 2 جديدة

16 – صرمان

عدد 3 جديدة

17- الزنتان :-

عدد 4 جديدة

18- جادو

عدد 1 جديدة

19- الجفرة

عدد 1 جديدة

20- الزاوية الغرب

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

21- ظاهر الجبل

عدد 1 مخالطة

عدد 4 جديدة

22- زوارة

عدد 1 جديدة

23- جنزور

عدد 1 مخالطة

عدد 19 جديدة

24- النواحي الأربع

عدد 19 مخالطة

عدد 10 جديدة

25- زليتن

عدد 21 مخالطة

عدد 20 جديدة

26- سبها

عدد 4 مخالطة

عدد 7 جديدة

27- الشاطئ

عدد 6 مخالطة

عدد 3 جديدة

28- بنت بية

عدد 3 مخالطة

29 – غات

عدد 3 مخالطة

30- أوباري

عدد 1 مخالطة

عدد 4 جديدة

31- تراغن

عدد 2 جديدة

32- وادي عتبة

عدد 1 جديدة

33- أم الأرانب

عدد 1 جديدة

34 – طبرق

عدد 2 جديدة

35 – مصراتة

عدد 34 مخالطة

عدد 2 جديدة

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 40 ) حالة شفاء عدد 1 في طبرق، وعدد 1 في زليتن، وعدد 20 في سبها، وعدد 7 في الزاوية المركز، وعدد 5 في قصر الأخيار، وعدد 6 في الخمس.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 7 ) حالات وفاة، عدد 1 حالة في باطن الجبل، وعدد 2 حالة في ظاهر الجبل، وعدد 1 حالة في الزاوية المركز، وعدد 1 في مصراتة، وعدد 1 في يفرن، وعدد 1 في الشاطئ.

ولفت المركز الوطن لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 11,834 حالة، والحالات النشطة بلغت 10,472 حالة، والمتعافين 1,152 حالة، والوفيات بلغت 210 حالات.