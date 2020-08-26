السراج يبحث مع مجموعة “كاليون” التركية استكمال المشاريع المتوقفة

أخبار ليبيا24

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اجتماعا مع وفد من شركة كاليون التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة وإيجاد حلول عاجلة للمختنقات بعدد من المرافق الخدمية.

وبحث الاجتماع استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة وتشمل مشاريع الكهرباء والطاقة والصحة والمواصلات.

واستعرض خلال الاجتماع الذي تم خلال اليومين الماضيين وحضره عدد من المسؤولين ووزراء في حكومة الوفاق إضافة إلى مسوؤلين في الشركة تحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار رغبة كل من حكومة الوفاق الوطني وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية.