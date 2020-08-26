الدفاع التركية تنعي أحد جنودها في طرابلس

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نعت وزارة الدفاع التركية أحد جنودها يدعى بلال يالمز بعد وفاته في أحد مستشفيات العاصمة الليبية طرابلس نتيجة تعرضه لوعكة صحية لم يتم تحديدها.

وذكرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر أمس الثلاثاء، “تعرض رفيقنا في سلاح الدفاع الجوي البطل بلال يلماز، لوعكة صحية خلال مهام عمله في مدينة طرابلس الليبية على الفور نقل إلى المستشفى، وبالرغم من كافة التدخلات الطبية الطارئة، استشهد داخل المستشفى”.

وقدَّمت الوزارة في بيان باسم الوزير خلوصي آكار عزائها لأسرة ضابط الصف “رقيب أول” بلال يلماز، متمنية لأهله وذويه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن عدد من الصحفيين الأتراك تعرضوا في وقت سابق للاعتقال بعد نشرهم لتقارير ذكروا فيها أن ضباطا بالجيش التركي قتلوا في ليبيا، ووجهت لهم تهم إفشاء أسرار أمنية.